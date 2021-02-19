Эффективность IT-решений — условия выживания бизнеса

IT-индустрия в условиях пандемии стала одной из самых востребованных отраслей в мире. Массовый переход на удаленную работу способствовал росту спроса на системы видеоконференцсвязи, решения, связанные с непрерывностью бизнес-процессов, а также технологии хранения и обработки цифрового контента. Одним из мировых лидеров на рынке информационно-коммуникационных услуг, присутствующих на Урале и охвативших все отрасли бизнеса, является Huawei Enterprise — подразделение Huawei, ориентированное на корпоративный сегмент рынка. О том, какие технологии готова предложить компания Huawei уральским предприятиям для эффективного решения поставленных бизнес-задач, рассказали заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России Александр Столяров и руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise в России Владислав Микшевич.



— Как вы оцениваете итоги работы Huawei Enterprise в России, и на Урале в частности, в 2020 году?

Владислав Микшевич: В первой половине года произошло замедление темпов роста, что было характерно в целом для всех, учитывая текущую ситуацию. Во второй — отложенный спрос сыграл свою роль: проекты нельзя притормаживать постоянно, их реализация становится делом времени. К концу года Урал показал примерно двукратные цифры роста в процентном соотношении.

Александр Столяров: Если говорить об ощущениях по году в целом — могло быть и хуже. Понятно, что для всех он был крайне неожиданным: случились определенные коррекции, связанные с выручкой, бюджетом, перспективами для развития. При этом IT-индустрия пострадала в меньшей степени, чем большинство сфер с точки зрения того форс-мажора, который случился в 2020 году. В первые месяцы в IT были вложены серьезные инвестиции, со стороны как государства, так и корпоративного сектора. Вместе с нашими заказчиками, фактически на полном ходу, мы создавали и реализовывали новые проекты, связанные с непрерывностью бизнеса в сложившихся условиях. Конечно, в начале года мы планировали больший рост по сектору в целом. Но с учетом сложившейся ситуации и ее влияния на корпоративный бизнес в регионах, мы выполнили, а в ряде случаев и перевыполнили наши планы и получили достойные результаты.

— Запросы на какие проекты Huawei Enterprise получала чаще всего на Урале?

Владислав Микшевич: Важно понимать, что IT — это практический инструмент, с помощью которого наши заказчики решают свои бизнес-задачи здесь и сейчас. В связи с этим все наши проекты идут в русле существующих технологических и общих трендов. Например, из-за пандемии возник ажиотажный спрос на средства дистанционной коллективной работы. На помощь пришли технологии видеоконференцсвязи (ВКС) нового поколения. В нашем портфеле это решение IdeaHub.

Александр Столяров: Я бы сказал, что IdeaHub — это устройство с расширенными возможностями. Это графическая доска со встроенной ВКС. С ее помощью можно работать над презентациями и проектами в режиме онлайн. Причем делать это могут одновременно несколько команд или рабочих групп, находящихся в разных офисах. Находятся ли они при этом в соседних городах, или других странах, совершенно не важно. Единственное условие — наличие стабильного интернета. Если оно соблюдено, то можно проводить не просто совещания с хорошим качеством картинки и звука, но и заниматься проектной работой — в ходе обсуждения в режиме реального времени на экране вносить изменения в проекты, презентации, графики, схемы. То есть взаимодействовать так, как будто все участники находятся в одном помещении и «рисуют» на одной доске.

В состав IdeaHub входят средства интеллектуального распознавания рукописного текста, видеоконференцсвязи стандарта высокой четкости (HD), беспроводного обмена данными. Панели IdeaHub могут устанавливаться на специальные подставки, что делает их мобильными и универсальными для использования в любом помещении. Это тот функционал, который оказался очень востребован нашими корпоративными заказчиками в период карантина. Мы же со своей стороны постоянно дорабатываем и адаптируем наши технологии под запросы рынка. Последнюю версию решения мы представили осенью прошлого года.

Владислав Микшевич: Другое направление, которое стремительно развивалось в 2020-м году — это All-Flash, технология хранения данных с совершенно новыми качественными показателями эффективности и скорости. И если раньше мы наблюдали спрос на данное решение в основном со стороны крупных заказчиков, то сейчас интерес возникает и у небольших предприятий. Прежде всего это связано с тем, что порог входа в проект с использованием этой технологии стал ниже.

Высокий спрос в прошлом году был и на точки доступа Wi-Fi 6. Это новое поколение беспроводной связи, которое позволяет в 4 раза увеличить пропускную способность сети и число параллельно подключаемых пользователей в сравнении с технологией пятого поколения. По факту вы получаете качество проводной сети в беспроводном варианте. Рассказывать об этой технологии мы начали еще в 2019 году, в 2020-м мы перешли от слов в делу: завезли в регионы огромное количество соответствующего демо-оборудования, на основе которого сейчас реализуется множество проектов.

Александр Столяров: Wi-fi 6 — это адаптивность всем нам привычной беспроводной технологии к современным реалиям, когда каждый из потребителей может полноценно использовать одновременно несколько ресурсоемких устройств. Например, у вас дома может одновременно работать планшет, ноутбук и телевизор, оснащенный Smart TV. А теперь представьте, что подобный набор умных устройств приходится на каждого члена семьи, и все они в условиях пандемии вынуждены работать и учиться из дома. Нагрузка на сеть увеличивается кратно. И чем больше контента потребляет каждое устройство, тем тяжелее традиционным беспроводным устройствам работать и раздавать сервис внутри сети без потери качества услуг. В таких условиях Wi-Fi 6 — идеальное решение, позволяющее получать качественную услугу, несмотря на повышенную нагрузку.

— Можете назвать примеры реализованных проектов с использованием технологии Huawei?

Владислав Микшевич: Недавно нами был реализован проект по созданию ЦОД в промышленном секторе. Заказчик внедрил новую технологию литиевых аккумуляторов, которые сейчас обладают самой большой плотностью энергии (количество энергии на единицу объема), что поднимает энергоэффективность в целом на совершенно новый уровень. Кроме того, наши технологии востребованы в финансовым секторе и ритейле, где активно внедряются системы хранения данных и сетевое оборудование Huawei.

За 5 лет интенсивной работы Huawei Enterprise на Урале нам удалось в той или иной степени охватить все отрасли. Самыми консервативными, с точки зрения выбора технологического партнера, остаются промышленный и финансовый секторы. Для этого есть свои причины. Например, если говорить о промышленности, то для нее важна не столько технологичность и ценовая политика, сколько сервисное покрытие и налаженность экосистемы.

Поскольку промышленные центры как правило удалены от крупных городов, важно, чтобы внедрение и сервис купленного оборудования проводились профессионально и быстро силами местных специалистов.

Финансовый сектор всегда был одним из пионеров цифровизации и уже давно неотделим от IT. Здесь решения всегда принимаются из соображений технологичности и стоимости. Однако за долгие годы работы у них уже сформировалось определенное технологическое наследие, которое в большинстве случаев проще поддерживать, чем кардинально менять. Хотя, стоит отметить, что хорошая совместимость оборудования Huawei с другими производителями часто позволяет нам успешно организовывать пилотные проекты, по результатам которых заказчики как правило принимают решение о постепенном расширении линейки Huawei в их ИКТ-инфраструктуре.

Помимо организации тестирований, внедрений и технической поддержки оборудования значительное внимание мы уделяем развитию в регионах экосистемы Huawei Enterprise.

— Что вы подразумеваете под экосистемой Huawei Enterprise?

Владислав Микшевич: Если кратко, то это сообщество наших локальных партнеров, которые имеют самый широкий набор функций: от дистрибуции оборудования и создания ИКТ-инфраструктуры до разработки приложений и предоставления IT-сервисов. Важно отметить, что мы никогда не противопоставляем себя местным игрокам, а стараемся создать условия для взаимовыгодного сотрудничества. Это политика Huawei во всем мире. Мы предоставляем технологическую базу, основанную на международном опыте. На ее основе локальные игроки создают проект под специфические задачи конкретного заказчика.

От качества и степени знания партнерами и заказчиками наших технологий зависит успешность проекта в целом. Если нет качественного сервиса, как предпродажного, так и постпродажного, то, скорее всего, на каком-то этапе проект потерпит фиаско. Поэтому последние 5 лет мы концентрируемся на развитии своего представительства и представления наших продуктов в регионах, увеличении количества демо-оборудования.

Чем лучше партнеры знакомы с нашими технологиями, тем проще им оперировать нашими продуктами и создавать грамотные и эффективные решения.

Активный рост популярности бренда Huawei на российском рынке и увеличение количества проектов приводит к закономерной необходимости подготовки дополнительных специалистов. В течение 2020 года благодаря массовому уходу в онлайн, курсы по технологиям Huawei были востребованы в гораздо большем объеме. Если раньше многие предпочитали учиться в Москве или Питере, то сейчас удаленное обучение стало нормой. Количество партнеров и заказчиков, у которых IT-специалисты прошли наши программы, выросло в разы. Это позволяет нам выстраивать отношения с заказчиками на качественно новом уровне, когда их эксплуатация и службы развития понимают то, что мы предлагаем, еще до того момента, как проект начинает реализовываться. Люди, которые чувствуют новые технологии и знают, как с ними работать — это важнейшая часть нашей экосистемы.

— Насколько сейчас востребованы специалисты, способные работать с технологиями Huawei?

Александр Столяров: Дефицит IT-кадров в целом присутствует на рынке всегда. Связан он с тем, что последнее время весь мир делает упор на цифровизацию. Также росту потребности в таких специалистах сыграла пандемия, в разы увеличив количество запросов на решения бизнес-задач по непрерывности работы. Безусловно, в ближайшие годы дефицит IT-специалистов на рынке будет только расти, причем в арифметической прогрессии.

У нас создана целая программа, направленная на преодоление кадрового голода наших заказчиков. Мы открываем ИКТ-Академии Huawei на базе крупнейших региональных учебных заведений, в том числе: Курганского государственного университета, Магнитогорского государственного технического университета, Сургутского государственного университета, Тюменского государственного университета, Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, Уральского технического института связи и информатики, Уральского федерального университета, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета. Всего по России открыто 68 академий.

В этих учебных заведениях совместно с руководством вузов мы дорабатываем учебные программы и внедряем в них курсы по обучению технологиям Huawei. Таким образом, студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки по актуальным и востребованным на рынке решениям, и после прохождения этих курсов могут осуществлять свою рабочую деятельность в соответствующей сфере.

Мы помогаем преодолеть кадровый голод и одновременно мотивируем молодых специалистов их на работу в пределах своих регионов.



Поясню на примере. Студент третьего курса как правило уже понимает, в каком направлении он собирается дальше работать. При обучении он оканчивает нужные курсы, в том числе те, которые разрабатываем мы. На определенном этапе им может заинтересоваться крупное промышленное предприятие. Кстати, на Урале много заказчиков и их партнеров, которые уже используют технологии Huawei. Они могут пригласить к себе перспективного студента на начальную должность, взращивая его до нужной компетенции уже внутри компании. При этом студент знает, что он уже трудоустроен, а предприятие, что у них будет специалист требуемой квалификации, а не случайный человек.

— Как рынок цифровизации будет развиваться в ближайшие годы?

Александр Столяров: К сожалению, мир все больше и больше будет разделяться. Уже сейчас мы видим, что снова появились барьеры между странами. Все это сильно отразилось на бизнесе: мы научились работать удаленно, значительно упал спрос на офисы класса А и А+. Все больше компаний понимают, что в текущих условиях заставлять людей ездить на работу — это пустая трата времени и ресурсов. Эта парадигма привела к тому, что люди массово переходят на удаленную работу и используют для общения и взаимодействия решения нового поколения. При этом, чем больше мы работаем дома, тем больше мы потребляем услуг на дому. Стремительно развивается все, что связано с контентом, например, онлайн кинотеатры, а также логистикой — доставка продуктов, готовой еды, одежды. Все эти тренды продолжат свое развитие, способствуя росту потребления трафика. Соответственно этот контент нужно будет создавать, обрабатывать и хранить. Запросы на системы хранения данных будут очень высоки, а вопрос строительства новых центров обработки данных встанет очень остро. Уже сейчас дефицит стоек для хранения данных на российском рынке составляет порядка 20–30 тыс. штук.

Это вызов для всей IT-отрасли, которая должна обеспечить бизнесу возможность эффективно решать свои задачи. В существующих условиях конкуренции это становится вопросом выживания.