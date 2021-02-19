В Ярославской области появился онлайн-сервис по вакцинации от COVID-19

В Ярославской области разработали специальный онлайн-сервис, где можно получить ответы на вопросы по поводу вакцинации от коронавируса, сообщил на пресс-конференции директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. Отвечать на вопросы по вакцинации жителям области будет Telegram-бот.

По словам директора департамента, электронный консультант расскажет, как и где записаться на вакцинацию, а также предложит узнать последние новости о вакцинации. С помощью сервиса можно узнать информацию о пунктах вакцинации и телефоны, по которым можно записаться.

«Чат-бот – это виртуальный консультант, который работает круглосуточно, без обеда и выходных. Этот инструмент поможет ответить на самые главные вопросы о вакцинации: кто и как может привиться, как проходит вакцинация и какие есть противопоказания. Для тех, кто зарегистрирован на сайте госуслуг, есть инструкция по записи через этот портал»,— рассказал господин Тубашов.

Название онлайн-сервиса - @vaccine76_bot. Разработан он центром управления регионом совместно с департаментом здравоохранения и фармации области.

Дарья Сабаева