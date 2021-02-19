Зеленодольский завод намерен сдать в этом году десять судов

Зеленодольский судостроительный завод планирует в этом году сдать заказчикам десять гражданских и военных судов. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на Рената Мистахова,гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», в которую входит завод.

«Коллектив настроен к сдаче, год должен быть урожайным. Я думаю, что завод и наши уважаемые контрагенты, все мы справимся с этой задачей, обеспечим своевременную сдачу», — отметил господин Мистахов.

Отмечается, что, в частности, планируют сдать противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок», малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», патрульные корабли, а также гражданские буксиры различного типа и назначения.

"Ъ-Казань"