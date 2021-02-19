В ХМАО 135 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 135 человек, четыре пациента скончались, сообщили в региональном оперштабе. На момент выявления инфекции у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, шесть югорчан переносили заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 заразились 26 человек. В Нижневартовске заболели по 20 югорчан, в Советском районе — 11.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 50 355 человек. Из них 48 015 уже выздоровели, 722 пациента скончались.