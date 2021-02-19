Интерес к франчайзингу в 2020 году в Екатеринбурге упал на 32%

Интерес к франчайзингу в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 32%, но остался выше уровня 2018 года, подсчитали специалисты Franshiza.ru.

По данным каталога франшиз, в рейтинге интереса к франчайзингу Екатеринбург стабильно занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. На протяжении последних восьми лет эксперты отмечают положительную динамику интереса к покупкам франшиз в регионе. При этом в 2019 году фиксировался прирост интереса к франчайзингу из Екатеринбурга (+78%) по сравнению с 2018 годом. Также в Franshiza.ru отмечают, что после спада в начале года в сентябре–октябре Свердловская область практически полностью восстановила свою «франчайзинговую» активность.

«Традиционно покупатели франшиз из Екатеринбурга очень активны и в числе первых оставляют заявки на новые проекты или новые направления бизнеса, которые появляются в каталоге»,— рассказала руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. По данным каталога франшиз, за апрель–октябрь 2020 года по уровню интереса рынок франчайзинга в России потерял 12%.

Мария Игнатова