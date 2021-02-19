«Ведомости»: «Новапорт» вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100

Корпорация АЕОН Романа Троценко и «Ростех» займутся созданием инфраструктуры для обслуживания самолетов SSJ100 в региональных аэропортах, пишут «Ведомости». Они пописали меморандум о сотрудничестве, сообщил газете источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил гендиректор входящего в корпорацию АЕОН «Новапорта» Сергей Рудаков.

«Новапорту» принадлежит 18 региональных аэропортов в России. Базы сервисного обслуживания могут быть построены в Челябинске, Перми и, возможно, Калининграде. В этих городах собирается забазировать свои SSJ100 подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings.

«Мы инвестируем в базы сервисного обслуживания — ангар, лаборатории, оборудование — под договор долгосрочной аренды с авиакомпанией Red Wings»,— рассказал «Ведомостям» Сергей Рудаков. Объем инвестиций зависит ь от количества рейсов и авиатрафика, компании. По его словам, в среднем один объект вместе с оборудованием обойдется в 1,5 млрд руб.

Сейчас Red Wings реализует программу закупки самолетов SSJ100, которые скопились у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, принадлежит «Ростеху»). К 2025 году авиакомпания должна получить до 60 самолетов. Под SSJ100 компания решила развивать хабовую модель перевозок с базами в региональных аэропортах. Осенью компания открыла один хаб — в екатеринбургском аэропорте «Кольцово».

Напомним, государство будет субсидировать стоимость летного часа самолетов Sukhoi Superjet 100. Предполагается, что в 2020–2021 годах авиакомпании могут рассчитывать на получение 37,5 тыс. руб. за каждый летный час новых SSJ 100. Речь идет о самолетах, которые планируется передать Red Wings, группе «Аэрофлот», «Азимуту» и «Якутии». По мнению экспертов, субсидии помогут компаниям увеличить налет этих судов.

Подробности — в материале “Ъ” «Субсидии на час».