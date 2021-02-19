Искусавший полицейского житель Балаково получил 3,5 года колонии

В Балаково Саратовской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в применении насилия к полицейскому. Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год два месяца, уточнили в СУ СК.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: 1 августа 2020 года житель города пришел к работавшей продавцом супруге в магазин на улице Комарова, возле торгового павильона мужчине встретился 35-летний горожанин, который был пьян. Мужчина пристыдил нарушителя общественного порядка, а тот, желая произвести впечатление на оппонента, достал нож. Продавец, увидев, что мужу грозит опасность, вызвала полицию, а злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Они проводили нарушителя в служебный автомобиль, где он начал нецензурно выражаться и несколько раз укусил одного из сотрудников за руку. Повреждения оцениваются как легкий вред здоровью.

Марина Ковалева