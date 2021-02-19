МЧС сообщило о метелях и сильном ветре в регионах Сибири

В Новосибирской области, Томской области и Алтайском крае 19 февраля ожидаются снег, сильные метели и гололедица, сообщают региональные управления МЧС со ссылкой на информацию синоптиков.

В ведомствах предупреждают, что в связи с погодными условиями могут произойти ЧС: повредиться или оборваться линий связи и электропередач, упасть деревья и слабо закрепленные конструкции.

Возможны аварии на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, дорожно-транспортные происшествия, нарушение работы транспорта.

«При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна. Следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. По возможности воздержитесь от дальних поездок»,— говорится в сообщении управления МЧС России по Новосибирской области.

Екатерина Лукашевич