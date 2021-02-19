Руководство Дома культуры в Светлом заподозрили в служебном подлоге

В Саратовской области по факту служебного подлога со стороны должностных лиц МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, в январе 2020 года между администрацией городского округа ЗАТО Светлый и муниципальным казенным учреждением было заключено соглашение о предоставлении дому культуры субсидий на проведение ремонтных работ. В начале декабре прошлого года ДК заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на проведение ремонта фасада здания, расположенного на улице Центральной поселка Светлый, а в конце этого же месяца между заказчиком и подрядчиком подписаны акты по форме КС-2, согласно которым работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме, а также акты по форме КС-3, согласно которым, стоимость выполненных работ превысила 1,2 млн рублей. 30 декабря на счет индивидуального предпринимателя поступила оплата за ремонтные работы, однако в реальности они не были выполнены в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам органов безопасности в войсках ФСБ России и прокуратуры Татищевского района.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева