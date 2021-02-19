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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Тутаевский район полностью погасил муниципальные долги

Тутаевский район Ярославской области за три года полностью погасил муниципальный долг, сообщил глава района Дмитрий Юнусов во время обсуждения с губернатором Дмитрием Мироновым перспектив социально-экономического развития района и ход реализации социальных проектов. Господин Юнусов рассказал, что в 2017 году долг района составлял более 38,7 млн руб., а по итогам 2020 года в районе не осталось муниципальных долгов.

Глава района сообщил, что в настоящее время объем инвестиций, вложенных в территорию опережающего развития «Тутаев» превысил 1,5 млрд руб., В настоящее время резидентами ТОР являются 14 предприятий. Создано 410 рабочих мест.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Тутаеве создано муниципальное учреждение, выполняющее работы по содержанию дорог и улиц, озеленению, освещению, ремонту и проектированию. По лизинговой системе для этого предприятия закуплено 15 единиц дорожной техники.

«Без бюджетных вложений модернизировано более 2.5 тыс. светильников уличной сети, в результате этой работы уровень освещенности вырос более чем в два раза»,— отметили в пресс-службе, добавив, что в муниципальную собственность возвращены две котельные.

Дмитрий Юнусов также отметил, что в Тутаеве была реконструирована набережная на правом берегу Волги. Реконструкция была проведена на средства гранта, полученного за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

«Скоро приступим к реализации еще одного проекта, который победил в конкурсе Минстроя РФ. На левом берегу будет облагорожена территория вокруг памятника адмиралу Ушакову, сделана лестница, также планируем открыть музей банковского дела»,— пояснил господин Юнусов.

Дарья Сабаева


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