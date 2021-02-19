Мост через Чусовую обещают сдать в 2023 году

Подрядчик строительства моста через Чусовую — АО «Стройтрансгаз» — пересмотрел график строительства и намерен сдать мост в 2023 году. Об этом гендиректор компании Владимир Лавленцев заявил губернатору Дмитрию Махонину в ходе инспекционной поездки главы региона на строящийся объект.

Гендиректор АО «Стройтрансгаз» пообещал, что уже в этом году на стройке проведут работы на сумму более 6 млрд руб. «Это амбициозное заявление,— отметил глава региона.— Мы, со своей стороны, будем максимально жестко следить за соблюдением графика, а в случае отклонений — принимать меры в рамках концессионного соглашения и Гражданского кодекса РФ. Все обязательства подрядчиком должны быть исполнены».

Строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Генеральный подрядчик строительства объекта — АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб. Планировалось, что мост сдадут в 2022 году.

По данным на октябрь 2020 года, техническая готовность строительства Чусовского моста и подъездов к нему составляла 16%.