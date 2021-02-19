В Удмуртии выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

94 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки. Кроме того, скончался один инфицированный пациент — 79-летний мужчина, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 34 жителя Ижевска, 11 граждан из Глазова, девять — из Балезинского района, семь — из Завьяловского района, шесть — из Увинского района, пять — из Сарапула, четыре — из Киясовского района, по два — из Можги, Глазовского, Граховского, Кезского, Игринского, Ярского районов, по одному — из Алнашского, Кизнерского, Можгинского, Сарапульского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов. В их числе пять детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. При этом 93 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 27473 случая заражения коронавирусом. Из них 359 закончились летальным исходом, 24093 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 103 заболевших находятся в тяжелом состоянии.