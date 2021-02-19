Проведение финала Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском оценили в 13 млн рублей

Краевое минзакупок объявило аукционы на проведение и информационное сопровождение финала Кубка мира среди женщин по прыжкам на лыжах с трамплина.

Соревнования пройдут на базе Чайковского федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» с 25 по 29 марта. Исполнитель должен организовать прием, размещение, питание и прочий сервис для участников, судей и представителей FIS, провести церемонию открытия, сами соревнования, наградить победителей. Требуется также изготовить сувенирную продукцию, обеспечить трансляцию соревнований с помощью ПТС на федеральном телеканале, вещающем на территории РФ (не менее семи сюжетов).

Максимальная цена контракта на организацию и проведение соревнований определена в 8,8 млн руб., информационное сопровождение — 5 млн руб. Победителей аукционов определят 2 марта.