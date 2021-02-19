Екатеринбург вошел в рейтинг городов с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Так, 7% россиян заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице Урала. Кроме того, Екатеринбург занял второе место среди российских городов по уровню зарплатных ожиданий среди работников банковской сферы. Работники сферы финансов жду зарплаты до 104 тыс. руб. В этой сфере Екатеринбург уступил лишь Новосибирску, где банковские служащие планируют получать до 110 тыс. руб.

Первое место в рейтинге зарплатных ожиданий заняла Москва — за нее проголосовали 86% респондентов. На второй строчке Санкт-Петербург (26%), на третьей Новосибирск (7%), на пятом Казань (6%). Отмечается, что Москва лидирует не во всех отраслях. Так, в сфере ресторанов и кафе на первом месте Сочи. Средние зарплатные ожидания там составляют 68 тыс. руб. На втором месте Казань и Москва — там соискатели ожидают получать около 65 тыс. руб.