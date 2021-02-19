Полиция Новосибирска перехватила автомобиль с партией наркотиков на 60 млн рублей

В Новосибирске задержан злоумышленник, провозивший крупную партию наркотиков в тайниках автомобиля. Как установило расследование, 21-летнему жителю Новосибирска из Белгородской области был доставлен подержанный автомобиль. При досмотре машины служебная собака, обученная на поиск наркотиков, указала на место, где спрятаны запрещенные вещества. «Из оборудованных под полом автомобиля тайников оперативники извлекли 45 пакетов с синтетическим наркотиком общей массой более 29 кг, которого могло хватить для изготовления 290 тыс. разовых доз. Примерная стоимость изъятого составляет свыше 60 млн руб.»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, распространять вещества планировалось на территории Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и других регионов Сибирского федерального округа.

Илья Николаев