Суд обязал мэрию Перми зарегистрировать договор аренды Пушкинской бани с СОЦ «Энергия»

Краевой арбитраж удовлетворил иск АНО «Спортивно-оздоровительный центр „Энергия“», требовавшего понудить департамент имущественных отношений к регистрации договора аренды Пушкинской бани в Перми. Как сообщается в картотеке арбитража, это решение было вынесено 10 февраля. Суд обязал департамент зарегистрировать договор аренды муниципального здания, заключенный между департаментом и СОЦ «Энергия» еще в ноябре 2018 года.

Пушкинская баня уже длительное время находится в аренде. Ранее муниципальную парильню по ул. Пушкина, 64, почти 15 лет арендовал предприниматель Валерий Япаров, пока суд не признал его банкротом. В ноябре 2018 года двухэтажное здание бани было передано в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр „Энергия“», организация подконтрольна господину Япарову. Городские власти в ноябре 2020 года в судебном порядке расторгли договор аренды с СОЦ «Энергия», сейчас компания оспаривает это решение в апелляционной инстанции. Администрация Перми планирует в этом году сдать помещения бани в концессию с условием реконструкции объекта.

Валерий Япаров пояснил, что заключенный в 2018 году договор аренды с департаментом имущественных отношений так и не был зарегистрирован в краевом управлении Росреестра, поэтому СОЦ «Энергия» добивался этого в судебном порядке. В департаменте имущественных отношений “Ъ-Прикамье” пояснили, что договор для департамента и СОЦ «Энергия» считается заключенным.