Курское «Динамо» вышло в плей-офф баскетбольной Евролиги

После победы над турецким «Измитом» курское «Динамо» вышло в плей-офф Евролиги. Хозяйки встречи разгромили гостей — 84:46.

Первая четверть началась с небольшого отрыва «Измита» (4:0), который смог закрепить это преимущество из-за плохого подбора и низкого процента попаданий у курянок. Лишь в концовке хозяйки смогли приблизиться к соперницам — 14:16. Но во втором периоде Алекс Бентли за десять минут набрала девять очков, выросла результативность и у других курских баскетболисток. Этому гостьи смогли противопоставить лишь 13 очков Дос Сантос. По итогам половины встречи курянки вышли вперед — 35:28. А в третьей четверти интрига завершилась: баскетболистки «Динамо» набрали 23 очка и позволили соперницам отыграть лишь шесть. После счета 58:34 по итогам третьего периода исход встречи стал очевиден.

В четвертьфинале Евролиги курянки будут играть с принципиальным соперником — УГМК. Встречи плей-офф назначены на 17 и 19 марта.

Олег Мухин