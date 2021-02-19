В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до конца марта

На заседании регионального оперштаба по коронавирусу орловские власти решили продлить до конца марта действующие ограничения. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Число заболеваний постепенно снижается. Однако окончательная победа над эпидемией возможна только при условии высокого уровня иммунизации населения»,— подчеркнул губернатор Андрей Клычков. По его словам, в регион поступило уже более 31,5 тыс. доз вакцины.

За последнюю неделю в Орловской области количество заболевших снизилось на 11% к предыдущей неделе. По состоянию на 18 февраля в регионе было выявлено 111 случаев за сутки (всего с начала 2020 года — 29,32 тыс.), выздоровели 126 человек (всего 26,28 тыс.), умерли с начала пандемии 415. Ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек остается выше среднероссийского.

Олег Мухин