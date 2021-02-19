«Антиутопия Оруэлла — детская сказка»

Парламент Татарстана ужесточил требования к организаторам публичных мероприятий. В частности, при подаче заявки необходимо указывать банковский счет, с которого финансируется акция. Несмотря на то, что республиканский закон продублировал норму федерального, его принятие вызвало возмущение фракции КПРФ. Партийцы призвали отложить «абсурдный» документ и доработать его при участии «несистемной оппозиции». Закон был принят усилиями «Единой России», где настояли, что «за порядок надо всегда голосовать».



Вчера Госсовет Татарстана внес изменения в региональный закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Согласно принятому документу, теперь организаторы публичных мероприятий обязаны указывать в уведомлении реквизиты банковского счета, который используется для их финансирования.

Речь идет только об акциях свыше 500 человек. Как пояснил министр юстиции Рустем Загидуллин, это требование федерального закона. Ранее Госдума приняла решение о запрете финансирования публичных акций анонимами, иностранцами, НКО-иноагентами, гражданами младше 16 лет и юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до пожертвования. По итогам проведения мероприятия организатор должен отчитаться перед чиновниками о средствах и имуществе, потраченных на него. Этот отчет власти должны также направить в МВД. За нарушение финансирования митингов планируется ввести крупные штрафы. В уведомлении также необходимо будет указывать меры санитарного обслуживания на акции.

Против изменения татарстанского закона выступила фракция КПРФ. «Мы часто рассматриваем законодательство о митингах. Но как-то так получается, что изменения идут в одну сторону — в сторону ужесточения»,— заявил депутат-коммунист Артем Прокофьев. Он считает, что новые требования к организаторам митингов «абсурдны». «Теперь появился какой-то счет. Зачем? Кто-то будет собирать деньги, а кому-то, может, не надо собирать деньги»,— пояснил господин Прокофьев. Он полагает, что в дальнейшем к этой норме добавится инициатива: «а давайте, чтобы на этом счете была собрана какая-то сумма — миллион денег, иначе вы митинг не проведете». «Мы же понимаем, куда все это движется»,— обратился он к парламентариям.

Артем Прокофьев также обратил внимание, что по новой редакции закона власти могут предлагать организаторам изменить форму публичного мероприятия: «Вы хотите митинг и шествие? Нет, пикетируйте». При этом напомнил, что сейчас из-за ограничений в региональном законе в Казани невозможно провести шествия. Депутат считает, что власти «сами толкают к тому, что невозможно провести мероприятие». «А потом министр молодежи выходит и говорит: а почему вы не подали заявку? Не подали, поэтому мы вас окружили и лицом в снег»,— вспомнил он действия силовиков в Казани при разгоне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в конце января. Господин Прокофьев подчеркнул: «Чтобы не было несогласованных акций, должно быть нормальное законодательство о митингах, с разумными ограничениями».

«Мы видели, что в регионах уже штрафуют за митинги снеговиков. Аресты и безмерные штрафы введены»,— продолжал господин Прокофьев. Он рассказал, что недавно на выходе из парламента республики пытался дать комментарий журналистке, но подошел сотрудник полиции и потребовал «согласование на акцию». «Я раньше говорил, что, выходя из дома, надо будет подавать заявку на одиночное шествие. Я шутил! Я не думал, что в итоге мы этим курсом будем следовать!» — сказал он.

Господин Прокофьев пришел к выводу, что роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» «во многом детская сказка в сравнении с тем, куда мы движемся». Он попытался пристыдить депутатов тем, что дети уже спрашивают: «Чиполлино — это точно сказка?» Коммунист подчеркнул, что «митинги — форма коммуникации», но «если ее отрезать — проблема никуда не денется». «Если вы запрещаете все формы публичного мероприятия — вы зарываете голову в песок»,— добавил депутат, напомнив, что в Казани коммунистам не согласовали митинги 23 февраля. Он призвал «остановить ужесточение законодательства о митингах».

«Прошли несанкционированные митинги. Проснулась власть, проснулись правоохранительные органы. В России сейчас новая политическая ситуация»,— добавил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Он подчеркнул, что «митинг не требует копейки, все делают социальные сети». Он также просил депутатов «закон отложить» и привлечь к его доработке представителей партий, в том числе «несистемной оппозиции», поскольку этот закон «не для власти, а для участников и организаторов митингов».

Вместе с тем руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Юрий Камалтынов заявил, что в законе «меньше политики, а больше порядка», а «за порядок надо всегда голосовать». Он также вспомнил, что 14 февраля на площади Тысячелетия у Казанского кремля прошел митинг демократической оппозиции «против задержаний и репрессий». «Мы все свидетели: митинг прошел в самом центре Казани и никаких вопросов не было»,— указал единоросс (на самом деле после акции были задержаны девять его участников, полиция предъявила претензии к плакату о женской забастовке). Господин Камалтынов назвал «странными» «все разговоры о том, что власти пытаются зажать какую-то политическую силу».

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заключил, что республиканский закон «ничего не запрещает», а лишь «повышает ответственность организаторов», исключает возможность иностранного финансирования митингов, «упорядочивает» их проведение.

В итоге за изменения закона о митингах голосовал 71 депутат. Восемь парламентариев (во фракции КПРФ — шесть человек) были против, а четверо воздержались.

Кирилл Антонов