За наследием не сторговались

ООО «Крытый рынок» приступило к сносу ларьков, возведенных в октябре прошлого года и признанных незаконными и входящими в охранную зону объекта культурного наследия „Аптека, начало 20 века“. Торговые павильоны возле Крытого рынка, появившиеся там в 1990х годах, были снесены во время реконструкции территории летом прошлого года. После того, как осенью прошлого года собственник участка начал восстанавливать павильон, власти объявили, что строительство на нем невозможно. Правительство области признало территорию охранной зоной объектов культурного наследия. В областном управлении по охране ОКН намерены также объявить ее «зоной охраняемого природного ландшафта». Собственник земельного участка ситуацию не комментирует.

В Саратове начался снос торговых павильонов, расположенных возле здания Крытого рынка. Рабочие, занимающиеся демонтажом стационарных объектов, начали работу в среду вечером. Ликвидировать торговые объекты в декабре прошлого года потребовал глава города Михаил Исаев. Он обратился в управление по охране объектов культурного наследия Саратовской области с просьбой подать в арбитражный суд иск о признании ларьков незаконными. Заявление ведомство так и не направило, и снос торговых павильонов начался после официального объявления территории, на которой они расположены, охранной зоной объектов культурного ­наследия.

Розничная торговля возле Крытого рынка началась в 1990х годах. К 2015 году на территории возле рынка и в сквере «Аллея роз» находилось множество стационарных торговых объектов. В 2014 году администрация Саратова передала земельный участок под ними площадью 1693 кв.м в бессрочное пользование администрации Фрунзенского района для размещения парка культуры и отдыха. В феврале 2015 года Арбитражный суд Саратовской области отказал арендатору земли под торговыми объектами ООО «Сквер 3» в требованиях признать недействительным это решение мэрии. Договор аренды между горадминистрацией и ООО был заключен в 2003 году на три года, позже срок был увеличен до 10 лет. Таким образом, договор был завершен 26 декабря 2013 года. ООО «Сквер 3» обратилось в горадминистрацию с заявлением о передаче участка в аренду на 25 лет для размещения «временных открытых торговых рядов», но компании было отказано. В апреле 2015 года торговые объекты на «Аллее роз» были ликвидированы, на их месте был разбит сквер с детской площадкой.

Участка, непосредственно прилегающего к зданию Крытого рынка, это решение не коснулось, и до лета 2020 года там оставались торговые ряды. Объекты были ликвидированы в ходе реконструкции площади Кирова. Площадь благоустройства составила 4,56 га. Было полностью заменено плиточное покрытие, обустроено энергоэффективное освещение. Работы были оценены в 210 млн руб.

После того, как реконструкция была завершена, собственник земельного участка начал восстанавливать торговые объекты. Тогда администрация Саратова сообщила, что с владельцем земли удалось договориться о том, чтобы на ней была уложена плитка и появились сборные павильоны, исполненные в соответствии с дизайн-кодом, которые планировалось использовать в качестве фуд-корта. Однако этого сделано не было, и появились несколько ларьков из металлического профиля.

«Владелец земельного участка ввел муниципалитет в заблуждение. То, что сейчас монтируется у Крытого рынка, совершенно не похоже на то, что было предложено в концепции оформления»,— заявил глава города Михаил Исаев.

Также господин Исаев отметил, что «позже стало известно, что данная территория попадает в охранную зону памятника федерального значения „Аптека“, а значит, там не могут находиться никакие подобные ­сооружения».

Информацию о том, что постройки находятся в зоне охраны регионального объекта культурного наследия «Аптека, начало 20 века», подтвердила прокуратура Саратовской области и направила собственнику участка ООО «Крытый рынок» (23% — Ашот Бичахчян, 77% — Михаил Макеенко) предписание о сносе объектов до 25 ноября, которое не было выполнено, затем до 31 декабря. Второе предписание также не было исполнено вовремя. Постройки так и не начали работать как торговые объекты, часть предпринимателей, работавших там до прошлого лета, переместились в Крытый рынок.

В минувший вторник, 16 февраля, правительство области опубликовало постановление «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Крытого рынка», согласно которому, охранной зоной, в которой запрещено строительство капитальных объектов, определена территория между Крытым рынком, Цирком и кинотеатром «Победа». Последние два объекта являются ОКН регионального значения. Глава управления по охране ОКН Владимир Мухин на брифинге 17 февраля заявил, что охранная территория будет объявлена «зоной охраняемого природного ­ландшафта».

Будет ли собственник участка каким-либо образом обжаловать решение, неизвестно. Директор ООО «Крытый рынок» Михаил Макеенко отказался комментировать „Ъ“ ситуацию со сносом торговых объектов.

Сергей Петунин