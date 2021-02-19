Соцзащита по-питерски

На должность министра труда и соцзащиты Саратовской области назначен Сергей Егоров, который последнее время возглавлял Питерский район региона. Губернатор Валерий Радаев уверен, что новый министр хорошо знает социальную сферу, так как имеет в ней большой опыт работы. Господин Егоров около семи лет занимал должность председателя комитета по труду и социальному развитию Саратова. Ранее, как писал „Ъ“, главой министерства был Сергей Наумов, который недавно ушел в отставку по собственному желанию. Мнения экспертов о решении главы региона разошлись.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении на должность министра труда и социальной защиты региона Сергея Егорова. Ранее новый глава ведомства в течение четырех лет возглавлял Питерский район. Господин Радаев уверен, что новый министр зарекомендовал себя целеустремленным и ответственным управленцем, так как район под его руководством «получил значительное развитие».

«Хорошо знает сферу занятости, так как имеет большой опыт, почти семь лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию Саратова. Компетентность, организаторские способности Сергея Егорова, несомненно, послужат эффективному решению задач, стоящих перед министерством труда и соцзащиты области»,— отметил глава региона.

Сергей Егоров с 1992 до 2010 года занимал должности в Государственной налоговой инспекции, сначала в Питерском районе от налогового инспектора отдела налогообложения граждан до руководителя районной инспекции. В 2000 году он был переведен в инспекцию МНС РФ по Заводскому району № 5 города, а в 2002 году назначен руководителем инспекции по крупнейшим налогоплательщикам по Саратовской области. В 2004 году в порядке перевода господина Егорова назначили заместителем руководителя регионального УФНС РФ, должность которого он занимал четыре года. С 2008 года работал начальником Межрайонной инспекции ФНС № 8 по области.

С 1 февраля 2010 года Сергей Егоров был назначен председателем комитета по труду и социальному развитию администрации Саратова, а 1 ноября 2016 года избран главой Питерского муниципального ­района.

Господин Егоров сменил на посту министра труда и соцзащиты Сергея Наумова, который занимал эту должность несколько месяцев и, как писал „Ъ“, ушел в отставку по собственному желанию на этой неделе.

Глава фракции «Единой России» в Саратовской областной думе депутат Алексей Антонов сказал, что решение главы региона о назначении на должность министра Сергея Егорова «имело свои причины» и он «не в праве это как-то коммен­тировать».

Депутат регионального парламента от КПРФ Александр Анидалов сказал „Ъ“, что мало знает о выбранной губернатором кандидатуре, что, на его взгляд, «демонстрирует бессистемный подход при выдвижении кандидата». «Что, у нас такой кадровый голод? Должна быть какая-то система выдвижения, повышения и т.д. У нас же бросают из угла в угол людей, которые никак не связаны с этим вопросом. Такая нервная ситуация, откровенно несистемная»,— заметил парламентарий.

Политолог Дмитрий Олейник уверен, что новый министр труда и соцзащиты имеет необходимый опыт для работы на новой должности. «В данном случае надо оценивать опыт работы Сергея Егорова не в Питерском районе, а в администрации Саратова. На новом посту ему потребуется опыт, приобретенный именно в областном центре. Но, тем не менее, в Питерке он приобрел другой не менее важный — понимание того, как живут муниципальные образования, как они взаимодействуют с Саратовом, с правительством и т.д. Мне кажется, что необходимые знания у него есть,— считает политолог.— Пост высокий, ответственный. Руководители там менялись достаточно часто в последнее время. По крайней мере, этот человек обладает необходимыми ­навыками».

Мария Шахрай