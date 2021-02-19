Самарская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по банкротствам организаций

В 2020 году в Самарской области были признаны банкротами 175 компаний — юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это десятое место по стране по количеству банкротств в бизнес-сегменте. Такие данные приводит Федресурс.

В Топ-10 списка субъектов РФ по общему числу корпоративных банкротств также входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Хабаровский край и Ростовская область.

«В 2019 году в Самарской области было зафиксировано 263 случая банкротств предприятий. В 2020 году этот показатель, как видим, снизился, хотя, по логике, должен был вырасти из-за пандемии. В целом по России количество корпоративных банкротств в кризисный год снизилось почти на 20%. Это объясняется тем, что на ситуацию повлиял мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, введенный во время пандемии. Однако 7 января 2021 года действие моратория закончилось, а значит, число банкротств будет расти уже в середине-конце текущего года», — комментирует ситуацию Елена Козина, старший партнер юридической компании «Элко профи».

Андрей Сазонов