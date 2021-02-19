«Волгабурмаш» получил шанс

Апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда об отказе привлечь бывших руководителей и владельцев ОАО «Волгабурмаш» (ВБМ) к субсидиарной ответственности на сумму в размере 7,4 млрд руб. и отправил дело на новое рассмотрение. Топ-менеджменту организации вменяют незаконные сделки, которые довели предприятие до банкротства. По мнению юристов, вероятность, что новое решение окажется в пользу истца, не слишком высокая.

Как стало известно „Ъ“, Апелляционный суд Поволжского округа отменил решение Арбитражного суда Самарской области об отказе взыскать 7,4 млрд руб. долгов ОАО «Волгабурмаш» (ВБМ) с его бывшего руководства и владельцев и отправил дело на новое рассмотрение. В конце прошлого года самарская апелляция оставила решение в силе. С инициативой привлечь топ-менеджмент к субсидиарной ответственности весной 2019 года выступил арбитражный управляющий ВБИ и ООО «Самарский буровой инструмент» (СБИ) Александр Коновалов. Компания является одним из кредиторов ВБМ. По мнению господина Коновалова, в несостоятельности «Волгабурмаша» виноваты Вадим Егиазаров, Александр Боснак, Дмитрий Блашкевич, Людмила Егорова, Тамара Евдокимова, Елена Керженцева, Марат Матевосян, Иван Смолин, Альберт Степанян, Дмитрий Тихонов и Роман Янушанец. Как указывалось в заявлении арбитражного управляющего, руководители предприятия в 2011–2014 годах подделывали финансовую отчетность и заключали невыгодные сделки, истинной целью которых был вывод активов через фирмы-однодневки.

• Банкротящийся ВБМ является крупнейшим в России производителем долот. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем организации является АО «ВБМ-Групп». Предприятие входило в группу компаний «ВБМ-групп», основным бенефициаром которой источники „Ъ“, а также представители СБИ, как это отражено в материалах дела, называют петербургского бизнесмена Вадима Егиазарова. Он признан судом несостоятельным по требованию банка «Солидарность». В 2015 году кредиторы «Волгабурмаша» приняли решение о замещении активов путем создания АО «Волгабурмаш», куда были переведены сотрудники и часть имущества предприятия, благодаря чему завод продолжил работу.

Иск о банкротстве «Волгабурмаша» в суд подало ООО «Урал-Фактор». Общий объем кредиторской задолженности равен сумме, взыскиваемой с топ-менеджмента — 7,4 млрд руб. Одним из крупнейших кредиторов был банк «Зенит». Позже кредитная организация уступила право требования долга двум компаниям — ООО «Уст-офисная недвижимость» и ООО «РНГО».

Летом прошлого года арбитражный суд решил, что признаков недобросовестности в действиях экс-руководства нет — сделки заключались в рамках обыкновенной хозяйственной деятельности предприятия, а привлеченные средства тратились по назначению. Другие заявленные «Самарским буровым инструментом» обстоятельства суд счел недоказанными. Представители СБИ возражали, что бремя доказывания лежит на ответчиках.

Как отмечают юристы, вероятность того, что исковые требования управляющего будут удовлетворены, составляет 30%. «Если совершается повторная попытка привлечения к субсидиарной ответственности лиц, в привлечении которых к ней суд уже отказывал, то для этого должны появиться очень весомые доказательства, о которых по какой-то причине не было известно при первой попытке»,— предполагает руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Повторно требовать привлечения на основании тех же доводов, на основании которых суд отказал, не имеет смысла. Следовательно, должны появиться некие факты, о которых истцу ранее не было известно».

Сабрина Самедова