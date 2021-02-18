В Ярославской области горит склад с полиэтиленом

Вечером 18 февраля в городе Тутаеве Ярославской области произошел пожар на складе полиэтилена, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

В пресс-службе рассказали “Ъ-Ярославль”, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17 часов. Отдельно стоящее здание склада находится на улице Промышленной. В настоящее время пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате пожара нет.

«Пожар на складе полиэтилена Здание 70 м на 15 м с пристройкой 20 м на 15 м. Площадь пожара составила 600 кв. м. Пожар локализован. На данный момент продолжается проливка склада. Пострадавших нет»,— уточнили в пресс-службе главного управления МЧС.

Дарья Сабаева