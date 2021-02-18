«Газпром нефть» вышла на большую дорогу

«Газпром нефть» хочет создать собственный бизнес по строительству дорог в регионах и для собственных производственных объектов. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рынка битумных материалов нефтекомпания увеличивает их производство и планирует использовать собственную технологию укладки дорог. Эксперты сомневаются, что бизнес станет высоко маржинальным и что новый подрядчик в ближайшей перспективе получит доступ к крупным стройкам.

«Газпром нефть» планирует создать структуру, которая займется дорожным строительством, заявил глава нефтекомпании Александр Дюков. По его словам, при создании подрядчика «Газпром нефть» будет руководствоваться собственным опытом и экспертизой. Нефтекомпания собирается строить дороги регионального значения из производимых ей битумов в малых населенных пунктах, а также для своих месторождений с помощью собственной технологии по укладке дорог, что «позволит повысить качество и надежность дорожного полотна». Объем продаж битумов «Газпром нефти» в 2020 году вырос на 10%, до 2,9 млн тонн, при этом нефтекомпания поставляет продукцию в 65 стран мира, включая страны Западной Европы.

Выручка «Газпром нефти» в 2020 году сократилась на 20%, до 2 трлн руб., следует из опубликованного компанией 18 февраля отчета по МСФО. EBITDA нефтекомпании уменьшилась на 40%, до 485 млрд руб. Прибыль «Газпром нефти» упала более чем втрое —до 118 млрд руб.

О создании строительного бизнеса «Газпром нефть» объявила на фоне «благоприятной ценовой конъюнктуры рынка битумных материалов». Производство битумов компании выросло в 2020 году на 11%, до более чем 3 млн тонн, строительных и дорожных битумов — на 11,1%, до 1,86 млн тонн. На внутреннем рынке нефтекомпания продала почти 2,3 млн тонн (рост на 5,5%) на 29,6 млрд руб. В «Газпром нефти» отказались подробно комментировать проект. Помимо крупных городов материалы компании «применяются на федеральных трассах от М-1 "Белоруссия" до новой скоростной магистрали М-11 "Нева", на дорогах "Сортавала", "Скандинавия", "Сибирь", "Чуйский тракт" и многих других»,— рассказывал в ноябре 2020 года «Российской газете» генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Тем не менее руководитель InfraONE Research Александра Галактионова сомневается, что строительство дорог станет независимым бизнесом для «Газпром нефти» в ближайшей перспективе. По ее мнению, в первое время новая структура, скорее всего, будет оказывать услуги на промыслах материнской компании, доступ к крупным стройкам нефтекомпания сразу вряд ли получит.

Возможно также, что в некоторых регионах ее присутствия недостаточно строительных подрядчиков, поэтому компания решила развивать этот бизнес, полагает госпожа Галактионова.

По ее словам, у многих крупных игроков с участием, в частности, «Газпрома», есть свои подрядчики по строительству инфраструктуры, но, как правило, они получают минимальную маржу или вовсе убыточны.

По данным InfraONE, в 2019 доковидном году сегмент строительных компаний, принадлежащих крупным промышленным и производственным холдингам и монополиям, сократился: в его составе 21 компания вместо 22 в прошлом году. За год из-за снижения оборота из списка ушли строительные компании «Объединенных машиностроительных заводов» и «РТ-Соцстрой», при этом в него попал «Инженерно-строительный центр УГМК». Финансовое положение кэптивных стройкомпаний в 2019 году продолжало ухудшаться, сообщает InfraOne: сальдо их чистой прибыли и убытка по итогам 2019 года составило минус 29,7 млрд руб., притом что в предыдущие годы оно находилось на уровне минус 26,2–26,4 млрд руб.

Дмитрий Козлов