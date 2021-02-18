Прибыль российских банков в январе выросла на 4%

Прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года выросла на 4% и достигла 205 млрд руб. против 197 млрд руб. годом ранее, следует из материалов Банка России.

«Прибыль сектора за месяц составила 205 млрд руб., что соответствует уровню января 2020 года, но почти на треть выше, чем в декабре, в основном за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля в целом по сектору»,— сообщает ЦБ.

Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% общего количества) с 237 в декабре. Их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года) — это связано с убытками отдельных крупных банков.

На данный момент банковская система обладает значительным запасом капитала — 5,8 трлн руб. (около 10% кредитного портфеля). ЦБ подчеркивает, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.