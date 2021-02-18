«Локомотив» дома разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

18 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче встречался с рижским «Динамо». Игра в Ярославле закончилась со счетом 5:1 в пользу ярославской команды.

В составе «Локомотива» отличились Теему Пулккинен на девятой минуте, Даниил Мисюль на 24-й минуте, Денис Баранцев на 25-й минуте, Денис Алексеев на 32-минуте и Никита Черепанов на 45-й минуте. Одну ответную шайбу в составе динамовцев забросил Роберт Букартс на 39-й минуте.

Это четвертый матч команд в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. Во всех встречах сильнее был «Локомотив». В первом матче 14 октября в Риге железнодорожники выиграли по буллитом со счетом 3:2. Во второй игре 21 ноября в Ярославле «Локомотив» выиграл со счетом 3:1. В третьем матче в Риге 9 января ярославцы победили со счетом 4:1.

«Локомотив» уже обеспечили себе право выступать в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» снова проводит на своем люду. 20 февраля в Ярославле железнодорожники принимают санкт-петербургский СКА.

Антон Антонов