Спасатели МЧС расчистили от снега Апшеронскую узкоколейную железную дорогу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Расчистка Апшеронской узкоколейной железной дороги от снега завершена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В 16.00 сообщение с тремя населенными пунктами, попасть в которые можно только по узкоколейке, восстановлено.

Движение по железной дороге было приостановлено с 17 февраля из-за снегопада. Жителям хуторов Кушинка, Режет и Десятый километр продукты доставляли на снегоходах.

Как писал “Ъ-Кубань”, 16 февраля на сутки в Апшеронском районе ввели режим ЧС. Поводом стал сильный снегопад.

Апшероонская узкоколейная железная дорога — крупнейшая горная узкоколейная железная дорога на территории России. Строилась и использовалась в основном для вывоза леса, использовалась также как пассажирская. Дата открытия первого участка - 1927 год.

Наталья Решетняк