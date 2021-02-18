Вылет рейса из Петербурга в Занзибар задержан на несколько часов

Пассажиры авиарейса Санкт-Петербург – Занзибар не могут вылететь из Пулково с раннего утра. Рейс авиакомпании AZUR air откладывали несколько раз. Улететь на нем должны 322 человека. Причиной задержки является техническая неисправность самолета.

Как сообщает «РенТВ», представители авиаперевозчика пообещали предоставить пассажирам резервное судно. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.

По данным онлайн – табло петербургского аэропорта, вылет состоится в 22:00 по мск. Идет посадка пассажиров.