Нацпроекты сделают прозрачней

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Объекты занесут в базу

До 1 июня в Краснодарском крае будет создана единая база строящихся по национальным проектам объектов — такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев во время краевого совещания по вопросу реализации национальных проектов. Это новшество позволит в режиме реального времени отслеживать работу подрядчиков и не допустить отставания от сроков.

«Должна быть база по строительству соцобъектов, где будет содержаться информация по каждому этапу работ. Мы должны видеть, как осваиваются бюджетные деньги по всем конкурсным процедурам. Отслеживать исполнение проектов. Даже один день просрочки должен быть сигналом к тому, чтобы оперативно связаться с подрядчиком»,— рассказал глава региона.

Доступ к единой базе объектов будут иметь вице-губернаторы, министры, курирующие региональные программы, главы районов, руководители подрядных организаций.

Напомним: по поручению губернатора с 1 января 2021 года в крае заработала единая госпрограмма строительства социальных объектов. Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в их строительстве заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.

«Теперь такие ситуации будут исключены. Если раньше у нас каждое ведомство строило что-то свое, то теперь школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты будут полностью под контролем департамента строительства края. И программа одна, и все сроки сводятся к одному исполнителю. Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах — от проектирования до завершения работ»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Муниципалитетам помогут с госзакупками

Закупки по национальным проектам стоимостью свыше 10 млн рублей будет проводить дирекция госзакупок Краснодарского края. Об этом решении было сообщено на совещании под председательством Вениамина Кондратьева.

Необходимость централизации закупок, оплачиваемых за счет субсидий из краевого бюджета, вызвана тем, что именно в этой сфере происходит 95% выявленных нарушений законодательства при реализации национальных проектов. Преимущественно ошибки допускаются при подготовке аукционных документов. В результате затягиваются сроки начала работ по контрактам.

По словам вице-губернатора края Игоря Галася, на сегодняшний день в муниципальных образованиях недостаточно квалифицированных специалистов, которые могут качественно и в срок организовать необходимые процедуры. С прошлого года подготовку документации к торгам по крупным объектам уже осуществляет дирекция госзакупок Краснодарского края. В результате на закупках по нацпроектам была достигнута экономия в 770 млн рублей.

«Поскольку в этом году мы направляем на реализацию нацпроектов почти 41 млрд рублей и участвуем в новых федеральных программах, контроль за освоением средств должен быть жестким. Должна быть понятная система проведения торгов, открытость и прозрачность в проведении конкурсных процедур»,— сказал Вениамин Кондратьев. Он также напомнил о том, что в 2021 году в регионе появится порядка семисот новых социальных объектов.

«В дирекции госзакупок за работниками мы закрепили персональную ответственность за проверку и согласование документации. В муниципалитетах есть "центры компетенций". Проведем мониторинг всех допущенных нарушений, чтобы минимизировать их в дальнейшем. В этом году у нас есть все возможности, чтобы выполнить все задачи в срок. По вашему поручению заключим контракты до 1 апреля»,— рассказал Игорь Галась.

Напомним: дирекция государственных закупок заработала в крае в сентябре 2019 года. Ее задача — своевременно проводить централизованные закупки с углубленным рассмотрением всех поступающих заявок, а также повышать качество подготавливаемых заказчиками закупочных документов.

Кстати В Краснодарском крае уделяют пристальное внимание не только прозрачности госзакупок, но и привлечению субъектов МСП к участию в торгах. На регулярной основе департамент по регулированию контрактной системы края, а также другие органы исполнительной власти проводят обучающие семинары по этой теме. «Задачу помочь производителям в этом направлении ставит перед нами губернатор. Тогда качественная и конкурентоспособная продукция кубанского производства будет использована в том числе при реализации национальных и федеральных проектов, а доходы и налоги останутся в крае»,— ранее отмечал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края