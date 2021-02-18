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В Сочи загрузка отелей 23 февраля достигнет 90%

На выходные, включая 23 февраля, загрузка отелей Сочи ожидается на уровне новогодних праздников - 90%.  В настоящий момент в городе находятся 76 тыс. туристов. Об этом сообщил заместитель главы курорта Владимир Пушкарев в ходе заседания городского оперативного штаба по проведению зимнего сезона. В ходе совещания принято решение усилить меры безопасности на горнолыжных трассах и вести мониторинг лавинной обстановки. «Мы ожидаем наплыв туристов...Необходимо обеспечить полную безопасность гостей, в том числе путем ограничения продажи ски-пассов, а также закрывать потенциально опасные трассы», - подчеркнул господин Пушкарев.

Как писал “Ъ-Кубань”,  на 8 Марта российские туристы чаще всего бронируют билеты в Сочи.  17% от всех бронируемых билетов приходится на перелет в курортную столицу страны, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Наталья Решетняк


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