Театр Панфилова передумал расторгать трудовые отношения с артистами Балета Толстых

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, пермский театр «Балет Евгения Панфилова» решил не расторгать трудовые договоры с артистами Балета Толстых, а изменить график работы труппы. Руководство культурного учреждения издало приказ, согласно которому с 16 апреля по 1 октября текущего года артисты будут работать пять дней в неделю с 17:00 до 21:00.

По словам источника в театре, ранее репетиции труппы проходили трижды в неделю с 19:00 до 22:00. «Артистки Балета Толстых работают на полставки, почти у каждой есть еще одна работа. Не знаю, для чего был предпринят такой шаг. Может, предполагается, что с таким графиком репетиций никто не справится и артистки сами начнут увольняться», — говорит собеседник “Ъ-Прикамье”.

Ранее руководство «Балета Евгения Панфилова» предложило артистам Балета Толстых расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. Прекратить трудовые отношения с труппой планировалось 26 февраля. При этом артисты должны были получить заработную плату за уже выполненную работу, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию в виде средней двухмесячной зарплаты. Руководство театра тогда не стало комментировать ситуацию. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми поясняли, что театр «Балет Евгения Панфилова» не прекращает правовые отношения с труппой Балета Толстых, а собирается сменить ее общую концепцию и название.

Балет Толстых был создан как экспериментальная труппа театра в 1994 году. В танцевальный коллектив набирались женщины весом от 90 кг. В настоящий момент, по информации на сайте театра, труппа состоит из 11 артисток. Репертуар коллектива включает 11 постановок. За одну из них — одноактный балет «Бабы. Год 1945» театр «Балет Евгения Панфилова» в 2001 году получил первую в своей истории «Золотую Маску» в номинации «Новация».