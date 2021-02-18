МЧС Кубани продлило экстренное предупреждение из-за снегопада до 19 февраля

В ближайшие сутки на территории Краснодарского края прогнозируется сильный снег и метель. Экстренное предупреждение из-за непогоды продлили до конца суток 19 февраля. Пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные Краснодарского гидрометцентра сообщает, что 19 февраля в крае ожидается переменная облачность, местами осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер восточной четверти 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха ожидается в пределах -5…-10 градусов, в восточной половине края до -16. Днем столбики термометров покажут -4…+1 градус.

На черноморском побережье Кубани будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем от 0 до +5.

Как писал “Ъ-Кубань”, экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края продлено до 20 февраля. Сход лавин прогнозируется в Сочи на высоте более 500 м и в других районах Краснодарского края на высоте более 1000 м.

Наталья Решетняк