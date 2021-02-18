Нехудожественный промысел

Занимавший пост директора Ульяновского областного художественного музея Сергей Жданов признан виновным в получении взятки размером 544 тыс. руб. за гарантированное заключение контрактов с музеем. Суд согласился с доводами обвинения, однако приговорил экс-директора к 5 годам лишения свободы условно со штрафом 3,8 млн руб., в то время как прокуратура области настаивала на восьми годах лишения свободы в колонии строгого режима. Защита считает, что директор невиновен и стал жертвой оговора со стороны предпринимателя, с которым и заключал контракты, в связи с чем намерена обжаловать приговор. В прокуратуре считают приговор «чрезмерно мягким» и рассматривают вопрос подачи апелляционного представления.

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор директору (теперь уже бывшему) Ульяновского областного художественного музея (ОГБУК) Сергею Жданову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, от 7 до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия (дело вело СУ СКР по Ульяновской области), в 2016–2017 годах Сергей Жданов получил частями от местного предпринимателя Владислава Зотова взятку в размере 544 тыс. руб. за заключение договоров с художественным музеем на выполнение работ и оказание услуг. Владислав Зотов на тот момент являлся владельцем и руководителем компаний «Легион», «Маэстро» и «Фокс-групп», занимавшихся зрелищно-развлекательной деятельностью (сейчас все ликвидированы). Как пояснил „Ъ-Волга“ представитель гособвинения Олег Шушин, музей заключал договоры без конкурсных процедур. Это допустимо по закону 44ФЗ, если сумма контракта не выше 400 тыс. руб., но при этом положено собирать коммерческие предложения профильных компаний и заключать договор с компанией, предложившей наименьшую цену. По словам Шушина, сотрудники музея показывали Сергею Жданову полученные коммерческие предложения, после чего директор извещал Владислава Зотова о наименьшей цене, а затем заключал контракт с его компаниями. «И во всех случаях контракт заключался с компаниями Зотова»,— добавил господин Шушин. За это, как звучало в обвинительном заключении, Вячеслав Зотов часть полученных средств передавал непосредственно директору музея. В мае 2016 года он перечислил на банковский счет Сергея Жданова 100 тыс. руб., в июне 2017 года передал ему лично 200 тыс. руб., в августе 2017 года перечислил 44 тыс. руб. и в сентябре 2017 года еще 200 тыс. руб. передал лично.

Господин Шушин отмечает, что основными доказательствами вины директора являются показания самого Владислава Зотова, «что объективно подтверждалось перечислением денежных средств с его банковской карты на карту Жданова», «кроме того, в суде были представлены данные прослушивания телефонных переговоров Зотова и Жданова по поводу этих денежных средств». Господин Шушин также пояснил, что сам Владислав Зотов был освобожден от уголовной ответственности в связи с его добровольным признанием в преступлении и активным сотрудничеством со следствием.

Сергей Жданов в Ульяновской области также известен тем, что именно под его руководством осенью 2017 года работала комиссия регионального минкульта, на основании выводов которой был смещен с должности руководителя инициатор и создатель ульяновского палеонтологического музея, возглавлявший музей 40 лет.

Адвокат экс-директора музея Владимир Мулунов отмечает, что «позиция защиты однозначная: Жданов не виновен, и его вина никоим образом не доказана», а «в суде было представлено всего лишь одно доказательство — это показания Зотова». Адвокат считает это «оговором», полагая, что тот пошел на сделку со следствием в связи с тем, что «давно был у них на крючке», поскольку ранее он уже был осужден на 2 года лишения свободы за мошенничество в составе группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (на сайте Ленинского райсуда есть приговор от 3 мая 2018 года). «Никаких доказательств получения 400 тыс. рублей представлено также не было, а 140 тыс. рублей, переведенные на карту,— это возврат долга Сергею Жданову, с которым в тот период они были в дружеских отношениях»,— сказал адвокат.

Обвинение требовало наказания в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 5,4 млн руб. Суд согласился со всеми доводами обвинения, но учел смягчающие обстоятельства (в том числе — положительные характеристики по месту прежней работы) и приговорил Сергея Жданова к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 3,8 млн руб. и лишением на три года права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах МСУ.

Адвокаты, продолжая настаивать на полной невиновности экс-директора музея, заявили, что приговор будет обжалован. «Получается, что суд создал прецедент, когда любой оговор агента будет считаться доказательством»,— отметил господин Мулунов.

«Учитывая, что обвинение требовало жесткого наказания, рассматривается вопрос о принесении апелляционного представления на чрезмерно мягкий приговор»,— ответили „Ъ-Волга“ в прокуратуре.

Сергей Титов, Ульяновск