В Угличе восстановили водоснабжение 130 домов после коммунальной аварии

В городе Угличе Ярославской области устранена коммунальная авария, сообщил глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин на своей странице в соцсети. Из-за аварии на сетях водоснабжения 18 февраля была отключена подача холодной воды в 37 многоквартирных и 93 частных домах. Без холодной воды оставались и три городских соцобъекта.

Для обеспечения жителей Углича был организован подвоз питьевой воды на улицы, где было отключено водоснабжение. График подвоза воды администрация опубликовала на своей странице в соцсети.

«Авария на водопроводе по улице Ярославская в Угличе устранена. Водоснабжение восстановлено. Работы проводились в течении всего дня при низкой температуре. Спасибо жителям за терпение, рабочим – за устранение аварии»,— написал глава муниципального района.

Дарья Сабаева