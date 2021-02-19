Депутаты гасят энергию

Курултай Башкирии на следующей неделе рассмотрит поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения ограничений при продаже энергетиков. Фракция ЛДПР, ранее инициировавшая запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, предлагает штрафовать нарушителей на суммы от 3 до 150 тыс. руб. Разработчик законопроекта, лидер фракции ЛДПР Вячеслав Рябов объяснил инициативу заботой о молодежи, которая «не может контролировать суточное потребление энергетиков». Юристы и уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин считают предлагаемый размер штрафов чрезмерным. Владельцы магазинов опасаются провокаций и отмечают, что вместо штрафов эффективнее было бы уделить внимание пропаганде здорового образа жизни.

Депутаты Курултая Башкирии на заседании 25 февраля рассмотрят поправки в региональный КоАП о штрафах за нарушения при продаже энергетиков. В ноябре прошлого года башкирские депутаты приняли закон, запрещающий розничную торговлю безалкогольными напитками в школах, детских лагерях, больницах, тренажерных залах, магазинах и продажу их лицам, не достигшим 18-летия. Под запрет попали напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты. Исключение составляют чай, кофе и напитки на их основе. Новым законопроектом депутаты хотят установить ответственность за нарушение этих ограничений.

Оба проекта разработала фракция ЛДПР. Депутаты предлагают внести поправки в региональный КоАП, дополнив его статьей «Нарушения ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков». За продажу энергетиков несовершеннолетним в магазинах и людям любого возраста в «организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях» физлица получат штраф от 3 до 4 тыс. руб., должностные — от 30 до 40 тыс. руб., юридические лица — от 150 до 200 тыс. руб. При повторном нарушении физлицам грозят штрафы в 4–5 тыс. руб., должностным лицам — от 40 до 50 тыс. руб., юридическим — от 200 до 250 тыс. руб.

Вячеслав Рябов заявил „Ъ“, что ограничения разработаны из-за того, что «несовершеннолетний молодой человек не может контролировать суточное потребление энергетиков». «Есть определенная доза, при превышении которой у человека начинаются отклонения психики. Возьмите любую банку энергетика и посмотрите состав: там вся таблица Мендеева, заменители, красители»,— сказал он.

По словам господина Рябова, «некоторые коллеги» указали на чрезмерность штрафов. «Но я считаю, что если мы действительно хотим решить эту проблему, то мы не обойдемся без штрафов, я считаю их справедливыми»,— отметил он. Фракция рассчитывает, что депутаты поддержат законопроект так же, как поддержали первый.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин заявил „Ъ“, что предлагаемые штрафы «отличаются от обычных штрафов за нарушения для предпринимателей». «Практика показывает, что между величиной штрафа и статистикой нарушений нет прямой взаимосвязи. То есть нет необходимости устанавливать такие большие штрафы»,— говорит он.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов считает штрафы достаточно высокими. «В Кировской области депутаты одобрили аналогичные поправки с менее высокими суммами штрафа в отношении юридических и должностных лиц: от 25 до 50 тыс. руб.»,— отмечает он. «С другой стороны,— рассуждает господин Бишенов.— Такой высокий размер штрафов должен создать реальный барьер».

Председатель Башкирской торговой ассоциации, владелец розничной сети «АиФ» Фарит Гиндуллин опасается провокаций. «Бывает, что различные общественные организации специально направляют в магазины подростков, которые выглядят значительно старше своего возраста, и бывает всякое. Все-таки у нас мало кто из покупателей ходит в магазин с паспортом»,— сказал он.

С ним солидарен владелец сети магазинов «Альдо» Игорь Костюков, отметивший, что в его магазинах часто проводят контрольные закупки, во время которых алкоголь пытаются купить подростки, выглядящие старше своих лет. «За спиной у этих подростков стоят сотрудники проверяющих органов, которые сразу же составляют протокол». Размер штрафов, предусмотренный законопроектом, по его словам, «нанесет сокрушительный удар по бизнесу».

Управляющий торговой сетью «Байрам» Павел Антипин считает, что «штраф должен быть адекватен степени вреда для общества и человека». «Я не знаю как, кто и как оценил вред энергетиков,— говорит он.— Если это вредно, то регулировать необходимо, но, возможно, стоит больше внимание уделить продвижению здорового образа жизни и доверительно рассказывать детям, почему энергетики вредны».

Дарья Кучеренко