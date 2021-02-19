УФАС запутался в сетях

Администрации Стерлитамака удалось доказать необоснованность предупреждения Управления ФАС по Башкирии, которое нашло в действиях муниципалитета, заключившего концессионное соглашение с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» о передаче электросетей, признаки нарушения конкуренции. Арбитражный суд республики признал предупреждение недействительным. В УФАС с решением не согласились и готовят апелляционную жалобу. Юристы считают, что шансы на отмену решения невелики.

Арбитражный суд Башкирии признал недействительным предупреждение, выданное республиканским УФАС администрации Стерлитамака по поводу заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства муниципалитета стоимостью 2,1 млрд руб. с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ).

В апреле прошлого года после поступления предложения АСТ о концессионном соглашении администрация приняла решение о возможности его заключения на условиях компании. В июне ООО «Башкирэнерго» (входит в Башкирскую электросетевую компанию АФК «Система») направило заявку о своей готовности к участию в конкурсе. Однако комиссия муниципалитета посчитала, что заявка не соответствует требованиям, так как была подписана заместителем гендиректора — техническим директором БЭСК Рамилем Ишмаевым, а не гендиректором предприятия. Рамиль Ишмаев полномочий действовать без доверенности от имени «Башкирэнерго» не имеет, а приложенная к заявке копия доверенности о подтверждении его полномочий заверена ненадлежащим образом, сообщалось в протоколе. В итоге концессионное соглашение с АСТ было подписано без проведения конкурса, как с инициатором такого соглашения. «Башкирэнерго» обратилось с жалобой на администрацию в антимонопольный орган.

В июле комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении конкуренции, указав, что в законе о концессиях нет требований к оформлению доверенности для подачи заявок. Ведомство выдало предупреждение о необходимости отменить протокол рассмотрения заявок, расторгнуть концессионное соглашение, если оно было подписано, и провести конкурс. Однако в августе муниципалитет, несмотря на предупреждение, заключил соглашение с АСТ. По его условиям компания обязуется вложить в реконструкцию электросетей Стерлитамака 2,9 млрд руб. Взамен АСТ получила право владения и пользования объектами в течение 50 лет, до июля 2070 года. Тогда же администрация Стерлитамака обратилась в суд с заявлением о признании предупреждения УФАС недействительным. По ходатайству истца действие предупреждения УФАС было приостановлено до вступления решения по делу в законную силу.

Суд, рассмотрев заявление муниципалитета, пришел к выводу, что заявка, подписанная не уполномоченным на это лицом, не имеет юридической значимости и не может считаться поданной «Башкирэнерго». Оспариваемое предупреждение принято с нарушением регламента антимонопольной службы, из его текста невозможно установить, на основании чего УФАС сделало вывод о нарушении администрацией конкуренции, говорится в решении. Антимонопольное ведомство не проводило правовую экспертизу документов «Башкирэнерго» и не выяснило, является ли заявка компании надлежащей, считает суд. Следовательно, меры реагирования УФАС необоснованы и преждевременны, отмечается в решении.

• ООО «АСТ» зарегистрировано в 2013 году. С декабря 2020 года 50% уставного капитала компании принадлежат недавно созданной АО «Николь-Инвест». До этого, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 75% было у Андрея Зензина. В 2016–2017 годах он имел регистрацию индивидуального предпринимателя в подмосковном Красногорске (администрацию этого города в 2017–2018 годах возглавлял глава Башкирии Радий Хабиров). Еще 25% у Рафаила Хасаншина (ранее был соучредителем кредитного кооператива «Региональный кредитный центр антикризисной помощи» в Казани, компании «Салаватпортсервис» в Салавате, владел долями в одноименных ООО «Дирекция» в Москве). Ранее в Башкирии компания не работала. В августе прошлого года АСТ сменили юридический адрес с подмосковной Балашихи на башкирский Салават.

В пресс-службе УФАС „Ъ“ сообщили, что управление не согласно с вынесенным решением суда и планирует его обжаловать. В БЭСК от комментариев воздержались.

В ООО «АСТ» заявили, что решением арбитражного суда удовлетворены. «Компания считает, что решение препятствует избыточной монополизации рынка услуг по транспортировке электроэнергии на юге Башкирии»,— сообщил „Ъ“ генеральный директор АСТ Юрий Кузнецов. По его словам, предприятие уже работает в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате, а «уровень финансовых вложений за период деятельности составил 85 млн руб.». Господин Кузнецов также добавил, что АСТ сейчас утверждает долгосрочную программу «установки приборов учета для сокращения потерь электроэнергии», в которую в 2021 году намерена вложить 183 млн руб.

По мнению руководителя практики юридической фирмы Intellect Андрея Тронина, перспективы обжалования решения суда в вышестоящих инстанциях невелики, а расторжение концессионного соглашения маловероятно. «Суд установил, что УФАС изначально выбрало и применило неверную процедуру выявления нарушения антимонопольного законодательства и восстановления нарушенных прав. Предупреждение, в отличие от предписания, принудительно исполнить нельзя. Заинтересованным в расторжении концессионного договора лицам придется обосновывать не только законность предупреждения, но и наличие у него силы принудительного исполнения. Иначе требовать расторжения соглашения вне зависимости от результата оспаривания не получится»,— прокомментировал Андрей Тронин.

Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова согласна, что апелляция, скорее всего, оставит решение суда первой инстанции в силе, учитывая большое количество нарушений со стороны УФАС. «Если решение суда первой инстанции все же будет отменено и предупреждение УФАС формально останется неоспоренным, для расторжения концессионного соглашения антимонопольное ведомство должно будет возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, так как предупреждение не обладает силой принудительного исполнения»,— заключила Жанна Колесникова.

Влада Шипилова