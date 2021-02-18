В администрации Волжского района Самарской области прошли обыски

В администрации Волжского района Самарской области следователи провели выемку документов, которая, возможно, связана с уголовным делом по факту получения одной из чиновниц взятки от руководства структуры ГК «Волгатранстрой».

В рамках следственного мероприятия допрошены глава района Евгений Макридин и другие сотрудники администрации.

В начале февраля стало известно об уголовном против главного бухгалтера МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства». По версии следствия, 30 декабря 2020 года подозреваемая получила 500 тыс. руб. от общей суммы взятки в размере в 800 тыс. руб. от финансового директора акционерного общества за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет компании по результатам исполнения дополнительного соглашения между МБУ и АО по муниципальному контракту на строительство детского сада.

Вероятно, речь идет об АО «ВТС Метро», которое занималось строительством детских садов в ЖК «Кошелев-проект» в и пос. Курумоч в Волжском районе области.

Евгений Чернов