Заместитель генпрокурора РФ внес представление о нарушениях руководству Средне-Поволжского управлений Ростехнадзора

По результатам прокурорских проверок заместителем генпрокурора РФ Николаем Шишкиным внесено представление руководителю Средне-Поволжского управлении Ростехнадзора (Самара) о нарушениях требований законодательства при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в отношении резидентов территории с преференциальными (льготными) экономическими режимами. Аналогичное представление направлено руководству Приволжского управления Ростехнадзора (Татарстан). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечается в сообщении, управлением генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу проведены проверки в Приволжском и Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, в ходе которых выявлены нарушения требований законодательства. В частности, Приволжским управлением Ростехнадзора в нарушение закона проведены проверки резидентов особой экономической зоны «Алабуга» без согласования с органом управления этой зоной, а Средне-Поволжским управлением были организованы контрольные мероприятия в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Димитровград» без согласования с Министерством экономического развития РФ.

Заместитель генпрокурора в направленных представлениях поставил вопрос об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших, а также о привлечении виновных должностных лиц к ответственности, отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск