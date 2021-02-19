Топ-5 сладких подарков

Дарить подарки подчас приятнее, чем получать их. И как хорошо, что в мире существует шоколадная фабрика «Конфаэль», где не только делают настоящий шоколад из натуральных классических ингредиентов и конфеты из него, но и превращают каждое кондитерское изделие в великолепный сладкий сувенир, надолго остающийся в памяти. Сладости «Конфаэль» полезны для здоровья и еще больше — для души. Они созданы, чтобы пробуждать добрые чувства, укреплять отношения, умножать радость.

Шоколадные шахматы для дорогих защитников

Фото: ГК «Конфаэль»

Набор скульптур из горького и белого шоколада в виде шахматных фигур и шахматной доски — это достойный подарок руководителю, уважаемому партнеру, любимому мужчине. Они символизируют собою мужественность в ее наилучшем проявлении — в умении мудро продумывать стратегию и принимать решения. Исполнение сладкого сувенира способно вызвать восторг даже у искушенных ценителей настоящего шоколада и эксклюзивных презентов. Фигуры изящны, шоколад ароматен и свеж, а шахматная доска также может быть разделена между игроками и болельщиками по завершении игры и употреблена с чаем или кофе. Для защитников, увлекающихся более динамичными видами спорта, в каталоге шоколадных скульптур «Конфаэль» есть, например, футбольный мяч в натуральную величину, гантель, а также масса других шоколадных мужских символов — пистолет, автомат, патроны, танк, автомобиль, мотоцикл.

Шоколадные розы для прекрасных дам

Фото: ГК «Конфаэль»

В день 8 Марта улицы наполняются цветами, а лица — улыбками. Но срезанные цветы вскоре завянут, а шоколадные… не успеют! Этот букет покорит получательницу чудесным ароматом свежего какао-масла и не позволит ей отказать себе в удовольствии насладиться волшебно нежным вкусом молочного шоколада в форме едва распустившихся розовых бутонов и весенних листочков. Светло-мятный цвет коробочки и атласные ленты в тон создают утонченный, романтичный образ презента. А украшающая набор открытка с изображенным на ней букетом и трогательным поздравлением, напечатанным золотистыми буквами, может стать украшением интерьера и приятным напоминанием об этом оригинальном сладком презенте к любимому женскому празднику.

Шоколадный портрет по фото — подарок вне конкуренции

Фото: ГК «Конфаэль»

В наше время высоких скоростей и цифровых технологий особенную ценность приобретают подарки, неспешно и вдумчиво созданные руками человека — мастера своего дела. Заказы на изготовление VIP-подарков — живописных шоколадных портретов — на фабрике «Конфаэль» выполняет виртуоз-шоколатье, в совершенстве освоивший не только искусство создания портрета, но и технику шоколадной живописи, существенно отличающейся от работы обычными красками. Результатом его работы становятся шоколадные полотна, которые с первого взгляда сложно отличить от картин, написанных маслом,— разве что по аромату шикарного шоколада «Конфаэль», окрашиваемого в нетрадиционные для этого продукта цвета натуральными пигментами из ягод, фруктов, овощей и трав.

Набор для шоколадного творчества маленьким дамам и кавалерам

Фото: ГК «Конфаэль»

Детям так важно бывает ощутить причастность к взрослым праздникам! Подарите им набор для шоколадного творчества — и они смогут своими руками сделать для мамы или папы сладкий подарок, который точно придется получателю по вкусу в самом прямом смысле этих слов. Набор включает в себя шоколадную раскраску — пластинку из белого шоколада с нанесенными на нее контурами изображения из горького шоколада — и три большие конфеты-суфле, поверхность которых служит основанием для создания рисунка на вольную тему. В комплекте со сладостями-основами есть и шоколадные краски на натуральных пигментах. Словом, в нем все, что нужно для того, чтобы дети смогли разделить со взрослыми и радость творчества, и удовольствие от чудесного чаепития с восхитительным шоколадом «Конфаэль».

Лакомства для тех, кто не ест сахара

Грамотным приверженцам здорового образа жизни известно, что горький шоколад без сахара — полезный диетический продукт, в составе которого целый комплекс уникальных биологически активных веществ. А в дополнение к наборам такого шоколада в линейке «Сладости для здоровья» представлены мармелад на основе свежих соков и отваров трав, драже из отборных орехов в горьком шоколаде, финиковые трюфели с различными полезными добавками и многое другое. Выбирайте свой любимый вкус, цвет и размер!