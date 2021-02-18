В Новороссийске впервые за много лет замерзло озеро Соленое

Фото: @segablacksea

В Новороссийске из-за аномальных морозов, которые держатся в регионе с 12 февраля 2021 года, замерзла Суджукская лагуна (озеро Соленое). Подобное явление происходит нечасто. Например, в последний раз лагуна основательно замерзла в январе 2016 года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 16 февраля в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение. В городе начался северо-восточный ветер скоростью до 28-33 м/с, снегопад, метель, медленное обледенение судов и причалов.

Суджукская лагуна (озеро Соленое) — памятник природы регионального значения на территории Новороссийска.

Наталья Решетняк