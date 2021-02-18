Ярославскому социальному бизнесу на гранты выделили 10,3 млн рублей

В 2021 году представители ярославского малого и среднего бизнеса, которые впервые получили или подтвердили статус социального предприятия, могут получить финансовую поддержку в виде гранта размером до 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что гранты можно получить в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, по условиям получения грантов предусмотрено обязательное софинансирование со стороны субъекта МСП.

«Средства можно направить на аренду и ремонт помещения, используемого для реализации бизнес-проекта, приобретение оргтехники, оборудования и другое. Выдача грантов начнется осенью. На эти цели из федерального и регионального бюджетов на 2021 год выделено 10,3 млн руб.»,— рассказал господин Авдеев.

Документ на получение статуса социального предприятия принимают в региональном департаменте инвестиций и промышленности. 18 февраля были одобрены первые четыре заявки, поступившие в 2021 году. Они поступили от организаций, работающих в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Данные о предприятиях, получивших статус социальных, заносятся федеральной налоговой службой России в единый реестр субъектов МСП предпринимательства. Статус социального предприятия подтверждается каждый год до 1 мая.

Антон Антонов