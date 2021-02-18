Тамбовская область выделила более 300 млн рублей на производство масличных

В 2021 году тамбовским сельхозпроизводителям на производство масличных культур выделят 313,8 млн руб. субсидий в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК», сообщили в управления сельского хозяйства Тамбовской области. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2020-м, когда из федерального и областного бюджетов было направлено 128 млн руб.

Субсидия впервые появилась в 2020 году и касалась исключительно рапса и сои. В результате в Тамбовской области этой культурой засеяли порядка 140 тыс. га полей, валовой сбор составил более 250 тыс. т в физическом весе. В этом году перечень получателей будет расширен.

По данным Минсельхоза РФ, общий объем субсидирования производства масличных агрокультур в 2021 году по стране увеличился в 2,5 раза и составил 8,4 млрд руб. К 2022 году субсидирование отрасли планируется увеличить до 9,4 млрд руб., к 2023-му — до 10,4 млрд руб.

Валерия Розбот