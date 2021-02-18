«Бенфика» – «Арсенал»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 18 февраля

18 февраля «Бенфика» сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту встречу. На победу «Бенфики» можно поставить за 3.25, на ничью – за 3.65, на победу «Арсенала» – за 2.25, на то, что оба вратаря коснутся мяча в первые три минуты игры, – за 1.95, на гол головой – за 2.55, на гол из-за штрафной – за 2.65.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Сильвы Рафаэла можно поставить за 5.50, на то, что Ляказетт забьет первый или последний гол в матче, – за 4.50, на гол или ассист Сеферовича – за 2.75, на гол Пепе из-за штрафной – за 10.00.

Харис Сеферович

В этом сезоне Сеферович забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата Португалии – больше всех в «Бенфике». На гол Сеферовича можно поставить за 3.30, на гол левой ногой – за 4.00, на гол в первом тайме – за 6.10, во втором – за 5.50, на гол головой – за 10.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Сеферовича. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 16.00, голы в обоих таймах за 25.00, первый и последний гол за 25.00.

Александр Ляказетт

Ляказетт – один из лучших игроков «Арсенала» в АПЛ по системе «гол+пас». На его счету 8 забитых мячей и 2 голевые передачи. На гол Ляказетта можно поставить за 2.90, на гол правой ногой – за 3.20, на голевую передачу – за 5.50, на гол и ассист – за 12.00, на гол головой – за 14.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Ляказетта. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 15.00, первый и последний гол в матче за 20.00, автогол за 50.00.

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