«Стабильности в этом поединке не хватало» Владимир Осипов — о победе Новака Джоковича в матче с Асланом Карацевым

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в полуфинале Australian Open первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Три сета закончились со счетом 6:3, 6:4. 6:2. Теперь в финале Джокович сыграет с победителем из пары Даниил Медведев - Стефанос Циципас. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фантастическая история Аслана Карацева, который в 27 лет серьезно пошумел на Открытом чемпионате Австралии по теннису, завершилась в полуфинале. Но претензий к россиянину никаких. Кто мог всерьез поверить в победу Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем? При этом россиянин в полуфинале порой играл здорово, и комментаторы Николай Давыденко и Кирилл Дышловой это отмечали:

— Ой, как здорово! По три! — Молодец, потому что при счете 0:3 он сам играл, сам завершал, все сделал сам. Пока Джоковича не видно, на самом деле. — Да, но есть розыгрыши отдельные. В остальном, действительно, все очень ровно.

Но вот стабильности в этом поединке против Джоковича Карацеву не хватало. Несмотря на яркую атакующую игру, Аслан не смог взять у Новака ни одного сета. Это произошло, потому что серб впервые на этом турнире показал тот теннис, который сделал его первой ракеткой мира, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: «На мой взгляд, первый матч был с настоящим Джоковичем. Я не хотел бы умалять заслуг Карацева, он сделал на этом турнире больше, чем многие и чем он сам ожидали. Но сегодня был реально хороший Джокович. Но это совершенно не значит, что последний уже держит кубок в руках».

Джоковичу теперь предстоит готовиться к финалу, а Аслану Карацеву — к новым турнирам топ-уровня. Результат этого Australian Open позволил россиянину рвануть из второй сотни рейтинга на 43-е место. Он поднимется на 72 позиции, что среди российских теннисистов абсолютный рекорд, и теперь сможет принимать участие во всех турнирах Большого шлема предстоящего сезона.

А пока внимание российских поклонников тенниса переключается на Даниила Медведева, который в другом полуфинале сыграет с Греком Стефаносом Циципасом. И предсказать исход этого противостояния невозможно, уверен Борис Собкин: «Медведева, может быть, у нас знают лучше потому, что он на 100% свой, а Циципас — только наполовину. Но, так или иначе, у каждого свои аргументы, они играют совершенно в разных стилях, у каждого свой темперамент, свое понимание того, что надо делать. Это будет, на мой взгляд, очень интересный матч. При этом я не могу сказать, что есть фаворит».

Полуфинальный матч Australian Open Медведев—Циципас состоится в пятницу, 19 февраля. Начало в 11.30. Прямую трансляцию из Мельбурна будет вести Eurosport. А концовку встречи покажет «Матч ТВ» — здесь прямой эфир начнется в 13.15.