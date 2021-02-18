В Тюменской области наложили 11 млн рублей штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

По предписаниям Роспотребнадзора за 2020 год в Тюменской области было наложено 330 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер, сообщила пресс-служба ведомства. Их общая сумма составила более 11 млн руб.

Всего в рамках предотвращения распространения COVID-19 в регионе было обследовано более 5 тыс. предприятий, говорится в сообщении. Ведомство подготовило более 64 тыс. предписаний о госпитализации, наблюдении контактных лиц, дезинфекции и постановлений об отстранении от работы заболевших коронавирусом.

С начала пандемии в Тюменской области выявили 30 424 случая COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, еще 268 пациентов скончались.

Михаил Мананников