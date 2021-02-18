Старт продаж ВАЛДАЙ NEXT!

На российском рынке появился новый среднетоннажный грузовик. 18 февраля в официальных дилерских центрах ГАЗ по всей России презентовали «Валдай NEXT» и исключением не стал, автосалон «ГАЗ ЛИДЕР» в городе Аксай.
Среди приглашенных на мероприятие были представители малого и среднего бизнеса, а также частные лица.
Гостей ждала презентация автомобиля, возможность пройти тест драйв на «Валдай NEXT», вкусные угощения и все присутствующие получили памятные сувениры.
«Валдай NEXT», - самая последняя разработка Горьковского автозавода. Его серийное производство стартовало в конце апреля. Уменьшенные габариты автомобиля позволили обеспечить минимальный радиус поворота, городскую маневренность и максимальную эффективность использования грузового пространства. Автомобиль будет комплектоваться новой шестиступенчатой коробкой передач собственной разработки ГАЗа.
«Валдай» нового поколения в полной мере соответствует всем трём критериям. Впервые за долгие годы российский автопроизводитель возвращается к выпуску бескапотного среднетоннажного автомобиля. До сих пор этот сегмент рынка был полностью занят иностранными брендами. Отказ от капота не только повысил маневренность, но и позволил увеличить длину кузова почти на метр. Теперь даже короткая версия автомобиля длиной всего 6,5 м. может перевезти 20 куб. м. груза. А длиннобазный «Валдай NEXT» возьмёт уже почти 30 «кубов».
Спасибо Горьковскому автозаводу за то, что мы смогли поближе познакомиться с новинкой российского автопрома. И отдельное спасибо автосалону «ГАЗ ЛИДЕР» за предоставление возможности прокатиться на среднетоннажном грузовике Валдай NEXT и приятные впечатления о проведенном мероприятии.