Старт продаж ВАЛДАЙ NEXT!

На российском рынке появился новый среднетоннажный грузовик. 18 февраля в официальных дилерских центрах ГАЗ по всей России презентовали «Валдай NEXT» и исключением не стал, автосалон «ГАЗ ЛИДЕР» в городе Аксай.



Среди приглашенных на мероприятие были представители малого и среднего бизнеса, а также частные лица.

Гостей ждала презентация автомобиля, возможность пройти тест драйв на «Валдай NEXT», вкусные угощения и все присутствующие получили памятные сувениры.

«Валдай NEXT», - самая последняя разработка Горьковского автозавода. Его серийное производство стартовало в конце апреля. Уменьшенные габариты автомобиля позволили обеспечить минимальный радиус поворота, городскую маневренность и максимальную эффективность использования грузового пространства. Автомобиль будет комплектоваться новой шестиступенчатой коробкой передач собственной разработки ГАЗа.