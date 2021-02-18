Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2020 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 итогового рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в 2020 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 продуктов 2020 года — «Кредит наличными» Уралсиба.
При составлении годового рейтинга кредитов наличными эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры продуктов банков Топ-100 по активам, а также учли накопленные позиции банков в профильных рейтингах портала за весь период 2020 года. При этом анализировались не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость кредита, сумма и срочность, но и ряд других факторов, среди которых, в частности, необходимость страхования и подтверждения доходов, пакет документов, возможность оформления онлайн, отсутствие скрытых комиссий, и другие условия.
Более подробно узнать об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.