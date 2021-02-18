В Угличе задержали двух подозреваемых в краже золота на 18 млн рублей

В Ярославской области полицией задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершенной ночью краже из ювелирного магазина города Углича золотых ювелирных изделий на общую сумму более 18 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию из пресс-центра МВД России. В сообщении отмечается, что задержанные, возможно, причастны к другим подобным преступлениям.

«По предварительным данным, в ночное время двое злоумышленников взломали входную дверь ювелирного магазина в городе Угличе Ярославской области. Они проникли внутрь и совершили хищение золотых изделий на общую сумму более 18 млн руб.»,– цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-центра МВД РФ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Один из задержанных – житель Ставропольского края, второй проживает в Карачаево-Черкесской Республике. В МВД отметили, что во время обысков в местах временного проживания задержанных было обнаружено одно из похищенных золотых колец. Также найдены бирки от других ювелирных изделий.

Одного подозреваемого суд заключил под стражу. Второму назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. По информации МВД, проверяется причастность подозреваемых к еще девяти аналогичным случаям краж, произошедших в Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

Антон Антонов