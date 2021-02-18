Объем незаконного обналичивания в 2020 году сократился до 78 млрд рублей

Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб., до 78 млрд руб., сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

«Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учитывая то, что в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро»,— сказал Дмитрий Скобелкин на ежегодной встрече банков с руководством регулятора (цитата по ТАСС). Он добавил напомнил, что в пандемию россияне часто снимали наличные деньги, чем пользовались обнальщики. Зампред ЦБ подчеркнул, что банки неплохо справились с ситуацией, за счет чего объем незаконных операций получилось сократить.

При этом объем сомнительных транзитных операций снизился до 600 млрд руб. со 720 млрд руб. Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки сократился на 21,2% — до 52 млрд руб. с 66 млрд руб. Также в прошлом году правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку.